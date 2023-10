Volley A1 femminile, infortunio Egonu ma Milano batte Scandicci: male Antropova. Velasco perde ancora

Milano vince il big match con Scandicci ma Paoletta esce zoppicando nel corso del tie-break: Supercoppa a rischio. Novara raggiunge Conegliano in vetta, primo punto per Velasco.

22-10-2023 20:24

Milano vince il primo big match dell’anno scontro Scandicci, ma Paola Egonu s’infortuna. La stella dell’Allianz Vero Volley e della Nazionale azzurra è uscita dal campo sul punteggio di 7-9 nel tie-brek, zoppicando visibilmente. Un fisioterapista ha effettuato delle manovre all’articolazione del suo ginocchio destro, Paoletta ha seguito dalla panchina gli ultimi punti e ha incitato le compagne, che sono riuscite a raddrizzare la situazione senza di lei e a vincere 3-2. Ma a questo punto la sua presenza nella Supercoppa di sabato a Livorno contro Conegliano è a rischio.

Milano-Scandicci 3-2: Egonu batte Antropova

Fino all’uscita dal campo Egonu era stata monumentale. Per lei 33 punti, molti dei quali pesantissimi. Determinanti, invece, gli errori di Antropova che si è “mangiata” due setpoint nel primo parziale, quando Scandicci da 20-24 si è fatta rimontare cedendo 27-25. Per Kate alla fine 19 palloni messi a terra, che non sono bastati alle sue compagne per sbancare Milano. La Vero Volley ha vinto bene il secondo set (25-18), poi è scappata a +5 nel terzo, piantandosi in dirittura d’arrivo (25-27). Scandicci ha pareggiato i conti nel quarto (22-25, ottima la prova di Nwakalor), poi si è arresa al tie-break.

Serie A1 Volley femminile: in testa Novara e Conegliano

A punteggio pieno con nove punti, assieme a Conegliano, c’è l’Igor Gorgonzola Novara di Bernardi, che ha sbancato in quattro set il campo di Pinerolo con 23 punti di Akimova, 16 di Bujis e 14 a testa per Bosetti e Danesi. Successi pesanti per Firenze (3-0 su Bergamo) e Roma (3-2 su Busto Arsizio). Terza sconfitta di fila per Julio Velasco, che comunque è riuscito a conquistare il primo punticino pur perdendo al tie-break proprio contro il sestetto capitolino.

Serie A1 femminile: risultati 3a giornata

Reale Mutua Fenera Chieri-Imoco Conegliano 1-3

Honda Olivera S. Bernardo Cuneo-Megabox Vallefoglia 1-3

Il Bisonte Firenze-Volley Bergamo 1991 3-0

Wash4Green Pinerolo-Igor Gorgonzola Novara 1-3

Roma Volley-Uyba Busto Arsizio 3-2

Allianz Milano-Savino Del Bene Scandicci 3-2

Trasporti Casalmaggiore-Itas Trentino

Serie A1 femminile: la classifica

Imoco Conegliano 9

Igor Gorgonzola Novara 9

Allianz Milano 8

Megabox Vallefoglia 7

Savino del Bene Scandicci 7

Roma Volley 4

Il Bisonte Firenze 4

Wash4Green Pinerolo 3

Reale Mutua Fenera Chieri 3

Volley Bergamo 2

Honda Olivera S. Bernardo Cuneo 2

Trasporti Casalmaggiore 1*

Uyba Busto Arsizio 1

Itas Trentino 0*

*1 partita in meno

