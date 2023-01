Volley, adesso la Emma Villas crede alla salvezza

Il Presidente Bisogno ha analizzato la situazione del suo club

31-01-2023 13:08

La Emma Villas di Siena, formazione neopromossa della Superlega di Volley ha rialzato la testa. Il numero uno del club, il Presidente Bisogno ha parlato dalle pagine de La Nazione.

“Tre settimane fa prima di Piacenza avevamo 7 punti di stacco da Taranto e 5 da Padova. Tre vittorie consecutive sono un piccolo miracolo che ci ha consentito di non essere più ultimi”.

E poi sull’ultimo successo: “Una partita come quella con Padova ha la forza di accendere il cuore della città, e quando c’è la città che ci spinge non ci sono avversari che possano fermarci. I giocatori hanno lavorato tanto, hanno dimostrato di essere da Superlega. Perdere tre a zero avrebbe significato retrocessione. Rimonte del genere possono essere il punto di svolta di una stagione”.