Volley, al via la Superlega. Subito in campo Lube e Perugia

Al termine di un’estate ricca di soddisfazioni per le selezioni azzurre seniores e juniores, tra cui lo storico oro iridato dell’Italvolley maschile in Polonia dopo ben 24 anni di attesa, nel weekend si apre la nuova stagione della SuperLega Credem Banca. Subito in campo alcune delle favorite alla corsa scuetto, come la Lube impegnata in trasferta a Taranto o Perugia in casa contro Monza.

1a giornata di Andata Regular Season SuperLega Credem Banca

Sabato 1 ottobre 2022, ore 19.00

Gioiella Prisma Taranto – Cucine Lube Civitanova

Sabato 1 ottobre 2022, ore 20.30

Pallavolo Padova – Valsa Group Modena

Domenica 2 ottobre 2022, ore 15.30

Sir Safety Susa Perugia – Vero Volley Monza

Itas Trentino – Emma Villas Aubay Siena

Domenica 2 ottobre 2022, ore 18.00

Allianz Milano – Top Volley Cisterna

Domenica 2 ottobre 2022, ore 20.30

Gas Sales Bluenergy Piacenza – WithU Verona