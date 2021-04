Volley, Blengini si sbilancia sul rendimento azzurro a Tokyo

Gianlorenzo Blengini è subentrato a stagione in corso a De Giorgi, sulla panchina della Lube.

La missione è stata compiuta con la vittoria dello scudetto, il numero 6 della storia marchigiana, vinto contro la Sir Safety Conad Perugia. Lo stesso tecnico ha tirato una somma di questo percorso e di questi ultimi mesi a “Corriere Della Sera”, spiegando:

“Questo è lo scudetto della resilienza, prima di Perugia abbiamo trovato Modena, avversario sempre tosto, e Trento, la cui forza sta nel fatto che il 1° maggio cercherà di dare all’Italia il titolo europeo. Abbiamo camminato su una lama, saremmo potuti cascare da un lato o dall’altro. Invece abbiamo trovato l’equilibrio, costruendo il successo con la continuità della ricezione e della difesa”.

E sui Giochi di Tokyo: “Non siamo tra i favoriti, ma saremo competitivi in un torneo in cui spesso non conta essere i più forti, ma essere pronti in un dato momento”.

