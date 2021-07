Volley, la VBC Casalmaggiore è salva: il club rimane in A

Dopo un periodo di silenzio, la Vbc Casalmaggiore torna a farsi sentire e lo fa con una conferenza stampa ricca di contenuti che conferma la permanenza del club nella massima serie.

Il nuovo allenatore della Vbc Casalmaggiore è Martino Volpini, giovane e promettente allenatore, già assistant coach sia a Casalmaggiore che nella Conegliano campione d’Europa.

Coach Volpini sarà coadiuvato, nel “reparto statistiche” da Alessandro Bianciardi nuovo scoutman.

Novità anche nel roster: arriva la palleggiatrice ex Brescia e Conegliano Marta Bechis. Esperta se pur giovane palleggiatrice, Bechis, piemontese di nascita, ha giocato nelle maggiore compagini italiane come, oltre alle già citate Bescia e Conegliano, Firenze, Novara, Urbino e Chieri oltre ad una parentesi in Polonia.

A supportare Marta in cabina di regia però arriva anche Erica di Maulo, italianissima palleggiatrice classe 1997 ma con tanta esperienza all’estero tra Usa e Finlandia. Al centro invece presentata la toscana Ludovica Guidi, giocatrice di grande esperienza nella serie cadetta con tanta voglia di crescere e dimostrare di essersi guadagnata con merito la massima serie dopo due ottime stagioni a Ravenna. Dulcis in fundo ecco presentata il nuovo libero di Casalmaggiore: la campionessa di Francia e di Germania, che nel suo palmares porta anche una Supercoppa di Germania oltre a quella Italiana, oltre a tanti allori nel Sand Volley Summer Tour, Luna Carocci.

OMNISPORT | 02-07-2021 09:40