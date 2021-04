Volley, cinque positività a Modena: a rischio la gara con Vibo

Mini focolaio a Modena e ulteriore notizia no per la Leo Shoes Modena. La squadra di Giani che non sta affrontando un momento positivo (ultimo k.o interno sabato contro Millano) ora è alle prese con i contagi da Covid.

Questo il comunicato diffuso dal club: “La società Modena Volley comunica che in seguito ai tamponi molecolari eseguiti in mattinata è stata riscontrata la positività al Covid-19 da parte di due giocatori e tre membri del gruppo squadra che erano risultati negativi giovedì al tampone molecolare e sabato al tampone anti-genico“.

La notizia non solo desta preoccupazione ma mette anche in dubbio la sfida di giovedì contro Vibo.

OMNISPORT | 06-04-2021 19:20