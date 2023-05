Volley, Conegliano non si arrende

Le campionesse d'Italia si impongono a Monza in tre set: 24-26, 20-25, 17-25 i parziali.

13-05-2023 23:22

Salta ancora il fattore campo nella Finale Scudetto tra Vero Volley Milano e Imoco Volley Conegliano: il sestetto di Gaspari spreca la grande occasione di conquistare il primo tricolore della sua storia davanti al pubblico di Monza, tutto sarà deciso al PalaVerde di Treviso, dove Gara – 5 è in programma lunedì.

C’è la giusta tensione di una posta in palio importante e il primo set si snoda sul filo del rasoio, condizionato da qualche errore di troppo: vince Conegliano, che si porta per la prima volta in vantaggio su un servizio sbagliato da Folie (9-10) e che cerca la fuga (9-12) in virtù di un altro errore, stavolta firmato Sylla; ci sono a vicenda sorpassi dal 15 pari al 24 pari, sono il pallonetto spinto di Robinson-Cook e Haak a mandare in archivio l’1 a 0. E’ Isabelle Haak la grande protagonista della serata, il secondo set (8 punti messi a terra e 57% di attacchi vincenti) ha il suo sigillo: grazie alla schiacciatrice svedese Conegliano vola via dal 12-13. Milano è sfiduciata, dal 9-10 si scioglie anche nel terzo set: se la ‘Regina del Nord’ tocca quota 23 (45% di efficienza offensiva), degna damigella è la centrale Sarah Fahr (10 punti e 3 muri); se Jordan Thompson ‘stecca’ nella ‘sua’ zona 2, la polacca Magdalena Stysiak tiene botta, svettando sulle palle alte.

Questo il tabellino di Gara – 4:

Vero Volley Milano – Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3 (24-26; 20-25; 17-25)

Milano: Stysiak, Allard, Folie, Orro, Parrocchiale (L), Begic, Thompson, Rettke, Stevanovic, Negretti (L), Sylla, Davyskiba, Larson, Candi. Allenatore: Gaspari.

Conegliano: Carraro, Plummer, Robinson-Cook, Squarcini, De Kruijf, Gennari, Samedy, Gray, Lubian, De Gennaro (L), Haak, Pericati, Wolosz, Fahr, Bardaro (L). Allenatore: Santarelli.

Nei sette precedenti in stagione le ‘Pantere’ sono avanti 5 a 2.