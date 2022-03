Volley, Conegliano senza sosta: c'è Scandicci

05-03-2022 14:59

Dopo due giorni dalla sfida infrasettimanale tra Novara-Conegliano torna di novo la serie A femminile.

L’anticipo di questa sera vede la capolista Monza contro Cuneo, che viene da due tie-break vinti in una settimana. Domenica alle 17, si parte con il derby del Ticino tra Novara e Busto Arsizio, per proseguire con Firenze–Chieri e ben tre gare salvezza: Casalmaggiore–Trento, Bergamo–Roma e Perugia–Vallefoglia. Nel posticipo della domenica il big match di giornata tra Conegliano e Scandicci, con le pantere in cerca di riscatto dopo il k.o. nel recupero.

9° GIORNATA DI RITORNO

Sabato 5 marzo ore 20:45

Vero Volley Monza – Bosca S.Bernardo

Domenica 6 marzo ore 17:00

Igor Gorgonzola Novara – Unet E-Work Busto Arsizio

Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore – Delta Despar Trentino

Volley Bergamo 1991 – Acqua & Sapone Roma Volley Club

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia

Il Bisonte Firenze – Reale Mutua Fenera Chieri

Domenica 6 marzo ore 19:30

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Savino Del Bene Scandicci ARBITRI: Piana-Pozzato

OMNISPORT