Volley donne: Conegliano batte Novara e va in finale

L'Imoco domina anche gara-2 delle semifinali, vincendo 3-1 contro le piemontesi e agguanta la quinta finale scudetto consecutiva

30-04-2023 09:30

Conegliano ancora in finale scudetto. Per la quinta volta consecutiva, la Prosecco Doc Imoco arriva all’ultimo atto del campionato femminile di volley. Rifila il 3-1 all’Igor Gorgonzola Novara dopo aver vinto già gara-1 in un Pala Igor tutto esaurito. Sono Sarah Fahr e Kathryn Plummer le stelle della serata piemontese. La centrale chiude con 10 punti, 67% di efficienza in attacco e 3 muri punto. Fahr non risulta Mvp solo perché Asia Wolosz è impeccabile. Alle Zanzare non bastano i 20 punti di Ebrar Karakurt. A causa di questa sconfitta, per la prima volta dal 2016-2017 Novara non disputerà alcuna coppa europea l’anno prossimo.

I parziali della partita di Novara, infine: 21-25, 18-25, 25-20, 23-25.