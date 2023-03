L’urna di Losanna è stata benevola a metà per l’Italia di coach Santarelli che il prossimo settembre si giocherà il pass per volare a Parigi 2024: Polonia e Usa gli spauracchi più grandi.

17-03-2023 19:14

Così così il sorteggio dell’Italia per il prossimo evento di qualificazione a Parigi 2024.

Dal 16 al 24 settembre tra Cina, Giappone e Polonia, le nazionali di volley femminile si daranno battaglia per aggiudicarsi un posto in Francia la prossima estate.

Il regolamento prevede tre tornei in contemporanea dove le prime due classificate di ogni kermesse potranno imbarcarsi direzione Parigi.

Non può dormire sonni tranquilli l’Italia che inserita nella Pool C, quella in scena in Polonia, dovrà stare molto attenta sia alle padrone di casa, sia, soprattutto, alle campionesse olimpiche in carica degli Usa. A completare il girone Germania e Thailandia, squadra di media fascia, e Colombia, Corea del Sud e Slovenia, attualmente un gradino sotto.