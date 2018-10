Volley donne Mondiali 2018, dove vedere la semifinale Italia-Cina

La nazionale italiana femminile di pallavolo è entrata nel gotha del volley mondiale. Dopo la soffertissima vittoria sul Giappone al tie-break le azzurre guidate da Davide Mazzanti sono approdate in semifinale. Le azzurre trascinate dalla forza devastante di Paola Egonu, dalla classe di Cristina Chirichella, Myriam Sylla e Caterina Bosetti hanno fatto un percorso eccezionale: hanno vinto infatti 10 partite consecutive contro tutte le principali squadre del mondo. Stati Uniti, Russia e Giappone sono solo alcune delle vittime delle ragazze di Mazzanti, che si sono arenate solo nell’ultima partita, a qualificazione già acquisita, contro la Serbia. Le azzurre adesso sono in semifinale insieme a Serbia, Olanda e Cina a cercare un’impresa storica.

Orario delle semifinali del Mondiale di volley

La prima semifinale si disputa a Yokohama in Giappone alle ore 6,10 italiane e vedrà sfidarsi Serbia-Olanda.

A seguire, alle ore 9,10 italiane, sempre a Yokohama la semifinale che vedrà di fronte Cina-Italia.

Dove vedere in tv e streaming la partita Italia-Cina del Mondiale di volley

La partita Italia-Cina sarà trasmessa come al solito in diretta in chiaro su Rai2 e su RaiSport. Oltre alla trasmissione della partita anche commenti e interviste che arricchiranno la trasmissione.

La partita sarà visibile anche in streaming tramite Rai Play.

Date e orari delle finali del Mondiale volley

Dopo le semifinali ci sono le due finali. Entrambe sono in programma per sabato 20 ottobre. La prima sarà la finale terzo-quarto posto che si disputerà con inizio alle ore 10.20. La finalissima per il titolo mondiale invece si disputerà immediatamente dopo, comunque non prima delle ore 12.40 italiane.

VIRGILIO SPORT | 17-10-2018 10:54