Volley, esordio vincente alla VNL a Brasilia per le azzurre

15-06-2022 13:07

L’Italia inizia con un successo la Pool 3 della Volleyball Nations League in corso a Brasilia (Brasile).

Le azzurre del CT Davide Mazzanti hanno battuto 3-1 la Serbia (21-25; 25-14; 25-15; 25-20) conquistando il terzo successo in VNL.

Dopo aver concesso il primo set alla squadra del C.T italiano Daniele Santarelli, l’Italia ha imposto il proprio ritmo ribaltando il match.

Ottime prestazioni per le azzurre alla prima in VNL, Egonu (22 punti), Bosetti e Danesi, supportate dall’impatto di grande consistenza di De Gennaro, Chirichella, Malinov e Degradi. Domani, mercoledì 15 giugno in Brasile, l’Italia rispetterà un turno di riposo per poi tornare in campo giovedì 16 giugno contro la Germania (ore 23:00 in Italia).

Queste le parole a fine match di Caterina Bosetti: “Hanno giocato molto bene nel primo set attaccandoci in battuta, poi però nel secondo set è iniziato a girare il nostro cambio palla, siamo cresciute in ricezione ed è cambiata la partita. Ho fatto 5 allenamenti con la squadra è questa è la mia prima partita da un mese e mezzo. Sapevo che sarebbe stata una partita difficile con soli cinque allenamenti nelle gambe ma vincere ci farà ricaricare le pile in maniera più veloce. Abbiamo un giorno di riposo da far fruttare con un altro allenamento per farci trovare pronte per le prossime partite”.