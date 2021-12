Volley f, in Europa vincono tutte le italiane

09-12-2021 17:02

Bene le italiane impegnate, ieri, 8 dicembre, nelle Coppe europee.

Il Vero Volley Monza trova la sua prima, storica vittoria nella CEV Champions League, 3-0 contro il ASPTT Mulhouse.

In CEV Volleyball Cup la Unet e-work Busto Arsizio liquida in tre set l’Allianz MTV Stuttgart, mentre la Savino Del Bene Scandicci concede solo il primo set al SC Potsdam nella gara di andata degli ottavi di finale della CEV Challenge Cup. Gli impegni europei per le formazioni italiane terminano oggi, 9 dicembre, con la gara di CEV Champions League che vedrà, come protagoniste, l’Imoco Conegliano e il Fatum NYIREGYHAZA.

CEV CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY 2022

I RISULTATI E IL PROGRAMMA DELLA SECONDA GIORNATA

POOL B

Vero Volley MONZA – ASPTT MULHOUSE VB 3-0 (25-20, 25-17, 25-12)

LP SALO – Vakifbank ISTANBUL 09/12 – 18:00

POOL C

VK Dukla LIBEREC – Igor Gorgonzola NOVARA 0-3 (11-25, 16-25, 19-25)

THY ISTANBUL – Dinamo MOSCOW 2-3

ZOK UB – Grupa Azoty Chemik POLICE 1-3

Fatum NYIREGYHAZA – A. Carraro Imoco CONEGLIANO 09/12 – 18:00

