Volley f., le italiane fanno il debutto in Champions

Archiviato il turno di campionato, è arrivato il momento per le squadre di Serie A1 di scendere in campo in Europa. Da domani, martedì 6 dicembre, parte infatti l’avventura in CEV Champions League dell’Igor Gorgonzola Novara, dell’A.Carraro Imoco Conegliano e della Vero Volley Milano. Tutte e tre le formazioni italiane esordiranno in casa con lo stesso obiettivo: finire al primo posto. Solo le capolista accederanno infatti direttamente ai Quarti di finale, mentre le cinque seconde e la migliore terza dovranno affrontarsi in un Playoff Round.

In ordine cronologico, la prima ad esordire sarà l’Igor Gorgonzola Novara, che nella prima gara della Pool C se la vedrà contro l’SC Postdam al PalaIgor, martedì 6 dicembre alle ore 20.00.

La prima partita di mercoledì 7 dicembre, alle ore 18.30, vedrà nella Pool A l’A.Carraro Imoco Conegliano ospitare al Palaverde il Vasas Obuda Budapest.

La prima giornata della fase ai gironi si chiude per le italiane alle 20.00 di mercoledì 7 dicembre: nella Pool B, la Vero Volley Milano ospita all’Arena di Monza l’SC Prometey Dnipro.

CEV CHAMPIONS LEAGUE

4th ROUND – 1° GIORNATA

POOL A

Developres RZESZÓW – Volley MULHOUSE Alsace 06/12 ore 18.00

A. Carraro Imoco CONEGLIANO – Vasas Óbuda BUDAPEST 07/12 ore 18.30

POOL B

Vero Volley MILANO – SC “Prometey” DNIPRO 07/12 ore 20.00

Volero LE CANNET – CS Volei Alba BLAJ 07/12 ore 20.00

POOL C

Igor Gorgonzola NOVARA – SC POTSDAM 06/12 ore 20.00

VakifBank ISTANBUL – Crvena Zvezda BEOGRAD 07/12 ore 17.00