20-12-2022 21:27

Procede spedita la marcia delle ‘Zanzare’ di coach Lavarini in Champions League: a Belgrado Novara si impone difatti 3-0.

Le novaresi, che hanno recuperato l’infortunata McKenzie Adams (entrata a metà del secondo set e autrice di 10 punti , con il 47% in attacco, hanno potuto contare sull’opposto Ebrar Karakurt: la turca ha bypassato la combinazione muro-difesa serba, toccando l’80% di efficacia offensiva (e quota 25 punti); la sola lacuna di Novara è stato l’attacco al centro e da posto 4, con numeri negativi per Caterina Bosetti e Cristina Chirichella. Bene invece la prestazione in difesa di Eleonora Fersino e quella di Ilaria Battistoni come seconda palleggiatrice.

Questo il tabellino della partita:

Stella Rossa Belgrado – Igor Gorgonzola Novara 0-3 (17-25; 20-25; 25-27)

Stella Rossa Belgrado: Taubner 18, Djurdjevic (L), Mateska 6, Zivojinovic 12, Denysova n.e., Markovic 4, Cirovic 5, Sajic n.e., Vrcelj n.e., Canak 3, Janjic n.e., Helic n.e., Zigic (L) n.e., Rodic n.e. All. Pavlicevic

Novara: Cantoni n.e., Adams 10, Bresciani (L), Giovannini 2, Battistoni 1, Fersino (L), Bosetti 4, Chirichella 2, Danesi n.e., Varela Gomez 2, Bonifacio 5, Carcaces 10, Ituma 2, Karakurt 25. All. Lavarini