Volley f., Novara si impone su Milano

12-12-2022 08:32

Cambiano le posizioni alle spalle di Conegliano dopo i risultati dell’undicesima giornata del Campionato di Serie A1. Nel big match di giornata, Milano cede ad un’ottima Novara al tie-break e permette a Scandicci, 3-0 contro Cuneo, di salire al secondo posto. In fondo alla classifica, primo grande sorriso di Pinerolo, che espugna Macerata, mentre Vallefoglia stacca le ultime tre superando Perugia. Nel posticipo, successo strappato con le unghie e con i denti da Casalmaggiore contro Busto Arsizio, in un tie-break che regala alle rosa punti importanti per l’accesso in Coppa Italia.

SERIE A1

11° GIORNATA

Mercoledì 23 novembre ore 20.30

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Il Bisonte Firenze 3-1 (25-18 20-25 25-18 28-26)

Sabato 10 dicembre ore 18.00

Reale Mutua Fenera Chieri – Volley Bergamo 1991 1-3 (25-15 21-25 22-25 21-25)

Domenica 11 dicembre ore 17.00

Savino Del Bene Scandicci – Cuneo Granda S.Bernardo 3-0 (25-20 25-22 25-16)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Bartoccini-Fortinfissi Perugia 3-0 (25-20 25-22 25-16)

Cbf Balducci Hr Macerata – Wash4green Pinerolo 2-3 (25-23 11-25 25-21 15-25 12-15)

Domenica 11 dicembre ore 18.00

Vero Volley Milano – Igor Gorgonzola Novara 2-3 (19-25 16-25 25-22 25-19 11-15)

Domenica 11 dicembre ore 20.30

Trasportipesanti Casalmaggiore – E-Work Busto Arsizio 3-2 (25-21 19-25 23-25 25-20 15-11)