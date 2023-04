Volley f., termina la regular season: gli accoppiamenti dei play off

Questo il quadro dei Quarti di Finale dei Playoff Scudetto: Conegliano-Busto, Scandicci-Bergamo, Milano-Casalmaggiore e Chieri-Novara

09-04-2023 13:03

Fine dei giochi: si è chiusa ufficialmente la Regular Season del Campionato di Serie A1.

Le immagini più belle arrivano da Pinerolo, dove le padrone di casa perdono contro Chieri ma agguantano un’incredibile salvezza grazie alla contemporanea sconfitta di Perugia, che retrocede in A2 dopo lo 0-3 subìto da Conegliano.

A festeggiare sono anche le collinari, che con i tre punti mantengono il vantaggio su Novara, vittoriosa nel derby contro Cuneo. Derby con il sorriso anche per Scandicci, che rimane seconda grazie al tie-break contro Firenze, mentre Milano chiude terza battendo Busto Arsizio 0-3. Le farfalle scivolano all’ottavo posto per il successo da tre punti di Bergamo ai danni di Casalmaggiore, Macerata saluta l’A1 perdendo in casa contro Vallefoglia.

In virtù dei risultati di ieri, questo il quadro dei Quarti di Finale dei Playoff Scudetto: Conegliano-Busto, Scandicci-Bergamo, Milano-Casalmaggiore e Chieri-Novara. Questi invece gli accoppiamenti iniziali dei Playoff Challenge Cup: Vallefoglia-Pinerolo e Firenze-Cuneo.

SERIE A1

13° GIORNATA DI RITORNO

Sabato 8 aprile

Bartoccini-Fortinfissi Perugia-Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3 (21-25, 15-25, 20-25)

Il Bisonte Firenze-Savino Del Bene Scandicci 2-3 (21-25, 14-25, 25-20, 26-24, 7-15)

Wash4green Pinerolo-Reale Mutua Fenera Chieri 1-3 (20-25, 21-25, 25-20, 23-25)

Igor Gorgonzola Novara-Cuneo Granda S.Bernardo 3-1 (21-25, 25-19, 25-21, 25-17)

Cbf Balducci Hr Macerata-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 0-3 (22-25, 24-26, 17-25)

E-Work Busto Arsizio-Vero Volley Milano 0-3 (22-25, 11-25, 19-25)

Volley Bergamo 1991-Trasportipesanti Casalmaggiore 3-1 (26-24, 26-24, 18-25, 25-17)