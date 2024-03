Volley femminile A1, Antropova trascina Scandicci a Novara: super Egonu, ma Milano è terza. Mazzanti va in A2

Terzultima giornata: Novara ko nel big march con la Savino Del Bene, che vola verso il secondo posto. Paoletta rianima l'Allianz, in coda primo verdetto: retrocede Trentino.

10-03-2024 20:02

Va agli archivi anche la terzultima giornata di regular season in Serie A1 di volley femminile. A due gare dal termine rimangono da definire alcune questioni cruciali: chi tra Scandicci e Milano chiuderà al secondo posto alle spalle dell’inarrivabile – e ancora imbattuta – Conegliano. I piazzamenti dal sesto all’ottavo posto tra Pinerolo, Vallefoglia e Roma. E la seconda squadra a retrocedere dopo Trentino, condannata adesso anche dal punto di vista aritmetico: è bagarre tra Cuneo e Bergamo.

Serie A1, Scandicci passa a Novara: Milano terza

Antropova vince il duello personale con Akimova e Scandicci batte largamente Novara – priva di Markova – nella sfida-spareggio per il secondo posto. Ventun punti per l’azzurra, tredici per la russa: la Savino Del Bene vince in tre set e ora ha un punto di vantaggio su Milano, trascinata dalla solita Egonu (21 punti per Paoletta) nella sfida contro Cuneo. Conegliano, intanto, è già certa del primo posto e vince anche facendo turnover: 3-1 sul campo di Vallefoglia, con 29 punti di una incontenibile Haak.

Volley, l’ex Ct azzurro Mazzanti retrocede in A2

Giornata importante anche per definire gli ultimi posti nella griglia playoff e per la lotta salvezza. Cruciale il successo al quinto set di Roma sul Trentino, che lancia di fatto le capitoline negli spareggi per il titolo e condanna alla retrocessione la squadra dell’ex Ct azzurro Mazzanti: Itas, comunque, che dovrebbe andare a caccia di un titolo per rimanere in massima serie. Pesante anche la vittoria in quattro set di Busto Arsizio a Bergamo, con esordio vincente per Enrico Barbolini sulla panchina dell’UYBA: terzo allenatore stagionale dopo le parentesi Velasco e Cichello.

Volley A1 femminile: risultati 24ma giornata

Reale Mutua Fenera Chieri-Il Bisonte Firenze 0-3

Allianz Vero Volley Milano-Honda Olivero S. Bernardo Cuneo 3-0

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Prosecco Doc Imoco Conegliano 1-3

Igor Gorgonzola Novara-Savino Del Bene Scandicci 0-3

Wash4green Pinerolo-Trasportipesanti Casalmaggiore 1-3

Bergamo 1991-Uyba Volley Busto Arsizio 1-3

AeroItalia Smi Roma-Itas Trentino 3-2

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano 69

Scandicci 58

Milano 57

Novara 53

Chieri 42

Pinerolo, Vallefoglia, Roma 34

Casalmaggiore 28

Firenze 27

Busto Arsizio 24

Cuneo 18

Bergamo* 15

Trentino* 8

*1 partita in meno

Volley A1 femminile: prossimo turno (16-17 marzo)

Allianz Vero Volley Milano-Il Bisonte Firenze 16/3 ore 17

Trasportipesanti Casalmaggiore-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 16/3 ore 18

Itas Trentino-Uyba Volley Busto Arsizio 16/3 ore 18.30

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Wash4green Pinerolo 16/3 ore 20.30

Savino Del Bene Scandicci-AeroItalia Smi Roma 17/3 ore 17

Honda Olivero S. Bernardo Cuneo-Reale Mutua Fenera Chieri 17/3 ore 19.30

Igor Gorgonzola Novara-Bergamo 1991 17/3 ore 19.30

