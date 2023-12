Volley femminile A1: Conegliano passa a Novara, Egonu salva Milano dalla figuraccia. Risultati e classifica

Il big match in vetta alla classifica premia la squadra di Santarelli: Haak vince il duello con Akimova, mentre Milano piega solo al tie-break contro Casalmaggiore ed è seconda.

03-12-2023 21:45

Non perde colpi Conegliano, che resta a punteggio pieno passando anche sul campo di Novara. Santarelli batte Bernardi, Haak si conferma marcatrice insuperabile e le venete vanno in fuga a +5 sulla seconda, che ora è Milano. La solita prova monumentale di Egonu salva l’Allianz Vero Volley contro Casalmaggiore, piegata sì ma solo al quinto set. In coda sussulto di Bergamo, che batte Trento e riaggancia il trenino delle squadre che lottano per la salvezza.

Volley, big match: Conegliano passa anche a Novara

Dopo il successo di Scandicci a Pinerolo nell’anticipo, spazio al big match tra la seconda e la prima in classifica: Novara contro Conegliano. Decima vittoria pesante per le venete, brave a imporsi in quattro set con grande autorevolezza, spingendo le piemontesi in terza posizione (a vantaggio di Milano). Haak (20 punti) vince il duello con Akimova (17), ma più in generale il sestetto di Santarelli si conferma più “squadra”, dominando il primo e il secondo set (a 19 e a 14), perdendo di misura il terzo (25-23) e poi facendo la voce grossa nel quarto, vinto 18-25.

Serie A1: Milano rischia grosso, ok Roma e Vallefoglia

Nelle altre partite, l’Allianz Vero Volley Milano rischia grosso con Casalmaggiore, perde due set e s’impone soltanto al tie-break, vinto con un clamoroso 15-2: 24 punti per Egonu, al solito devastante, bene pure Cazaute e Rettke, autrici di 15 punti a testa. Quinto posto per Chieri, che travolge Busto Arsizio, mentre Vallefoglia e Roma trovano punti pesanti in ottica Final Eight di Coppa Italia superando rispettivamente Firenze e Cuneo. In coda, prezioso successo per Bergamo che batte l’Itas Trentino e agguanta l’Uyba a quota otto.

Volley A1 femminile: risultati 10a giornata

Wash4green Pinerolo-Savino Del Bene Scandicci 0-3

Allianz Vero Volley Milano-Trasportipesanti Casalmaggiore 3-2

Reale Mutua Fenera Chieri-Uyba Volley Busto Arsizio 3-0

Bergamo 1991-Itas Trentino 3-0

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Il Bisonte Firenze 3-1

Roma Volley Club-Honda Olivero S. Bernardo Cuneo 3-1

Igor Gorgonzola Novara-Prosecco Doc Imoco Conegliano 1-3

Volley A1 femminile: la classifica aggiornata