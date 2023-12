Volley femminile A1: Haak salva Conegliano a Pinerolo, Egonu e Milano rosicchiano un punto

La Prosecco Doc Imoco Conegliano lascia per strada il primo punto del suo campionato a Pinerolo: Milano, trascinata da Egonu, si porta a -4 sbancando Firenze.

17-12-2023 20:14

Dopo undici vittorie consecutive in tre o quattro set, Conegliano va a un passo dalla prima sconfitta in campionato. Le campionesse di Santarelli rischiano grosso a Pinerolo, dove passano solo al tie-break e dopo essere state a lungo costrette a rincorrere. Primo punto lasciato per strada, dunque, con l’Allianz Vero Volley Milano di Paola Egonu pronta ad approfittarne: sono ora quattro le lunghezze da recuperare per la squadra di Gaspari, corsara con autorevolezza a Firenze.

Haak monumentale: Conegliano rischia a Pinerolo

Trentun punti per Isabelle Haak, che non parte nel sestetto iniziale ma poi entra e fa la differenza, togliendo le castagne dal fuoco alla Prosecco Imoco Doc. Pinerolo, sorretta da Ungureanu (16) e Akrari (14), rimane aggrappata alla partita rispondendo colpo su colpo: dopo il 21-25 del primo set, le piemontesi pareggiano i conti nel secondo (26-24), vanno di nuovo sotto (14-25), ma si portano sul 2-2 (25-23). Nel tie-break Conegliano parte maluccio, poi però chiude i conti sul 13-15 con punto decisivo di Alessia Gennari.

Egonu MVP anche a Firenze: Milano vince 3-0

Tutto facile invece per l’Allianz Vero Volley Milano, seconda forza del torneo. Egonu e compagne passano in scioltezza sul campo del Bisonte Firenze (0-3, parziali a 19, 22 e 20) e la differenza la fa ancora una volta – indovinate un po’ – Paoletta, MVP della serata con 16 punti a referto. Bene pure Bajema (12) e Sylla (11), a Firenze non bastano i 15 punti messi a segno da Kraiduba e i 13 da Ishikawa.

Volley A1 femminile: risultati 12a giornata

Roma Volley Club-Savino Del Bene Scandicci 2-3

Bergamo 1991-Igor Gorgonzola Novara 0-3

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Trasportipesanti Casalmaggiore 3-0

Il Bisonte Firenze-Allianz Vero Volley Milano 0-3

Wash4green Pinerolo-Prosecco Doc Imoco Conegliano 2-3

Reale Mutua Fenera Chieri-Honda Olivero S. Bernardo Cuneo

Uyba Volley Busto Arsizio-Itas Trentino

Volley A1 femminile: la classifica aggiornata

Conegliano 35

Milano 31

Scandicci 29

Novara 27

Chieri* 19

Pinerolo 18

Roma 17

Vallefoglia 16

Firenze 14

Busto Arsizio* 11

Cuneo* 10

Casalmaggiore 9

Bergamo 8

Trentino* 2

Volley A1 femminile: prossimo turno