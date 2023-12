Volley femminile A1: parte la volata per la Coppa Italia. Conegliano e Milano in trasferta

Penultima giornata del girone d'andata nella Serie A1 di volley femminile: s'infiamma la lotta per un posto tra le 8 che parteciperanno alla Coppa Italia. Le big in trasferta.

Tutta l’attenzione è rivolta alla volata per accaparrarsi gli ultimi posti disponibili sul treno della final eight di Coppa Italia, dove in 5 hanno già staccato il biglietto (Conegliano, Milano, Scandicci, Novara e Chieri) e dove almeno in 5 proveranno ad aggiungere il proprio nome, andando a riempire le tre caselle ancora rimaste vacanti. Per questo la penultima giornata di Serie A1 Tigotà promette di regalare tante sorprese, con sfide dirette e incroci a distanza che potrebbero generare risultati anche abbastanza inattesi.

Conegliano a Pinerolo: test probante per le Pantere

Conegliano e Milano giocano entrambe domenica alle 17 e possono provare a tirare un po’ il fiato dopo settimane a tutta. Le due trasferte contro Pinerolo e Firenze qualche insidia però la nascondono. La Prosecco Doc Imoco, che vuol continuare a dettare legge e a marciare a punteggio pieno, punta anche a prendere il largo in vetta alla classifica, e pertanto cercherà di farsi trovare pronta all’appuntamento, anche se il test potrebbe apparire persino probante pensando al fatto che le piemontesi hanno necessità di fare punti per rinsaldare la sesta posizione in classifica. Conegliano in stagione ha lasciato appena 4 set per strada, pertanto il proposito appare abbastanza complicato per la Wash4Green, che pure ha voglia di regalarsi un’impresa.

Milano, che non perde da un mese e mezzo, vuol semplicemente proseguire per la sua strada: Il Bisonte oggi chiude l’elenco delle squadre virtualmente qualificate ai quarti di Coppa Italia, ma è chiaro che dovrà fare qualcosa di straordinario per muovere ulteriormente la classifica e tenere dietro le rivali, su tutte Vallefoglia.

Riecco la classica Bergamo-Novara (col dubbio Akimova)

Quest’ultima gioca in anticipo, sabato alle 20,30 (diretta Rai Sport HD), ospitando Casalmaggiore, che ha smesso di pensare da un pezzo (anche se tecnicamente sarebbe ancora in gioco), piuttosto preoccupata da quel che accade alle sue spalle. La Megabox potrebbe dunque sfruttare l’occasione e sferrare il proprio assalto alla zona che conta, mettendo il muso proprio davanti a Firenze, e caricandola di ulteriore pressione in vista del match contro l’Allianz di Egonu e Sylla. Sempre di sabato e alla stessa ora scende in campo anche Novara, che proverà a ripartire dopo il ko. di lunedì scorso in casa di Scandicci andando a far visita a Bergamo in una sorta di classica della pallavolo nostrana, anche se le due squadre oggi viaggiano su binari decisamente opposti (Bernardi col dubbio Akimova).

Scandicci di scena a Roma, la UYBA contro Trento

Ad aprire il programma della 12esima giornata sarà proprio la Savino Del Bene Scandicci, impegnata alle 18 al PalaTiziano di Roma contro la formazione capitolina. La quale ha bisogno di blindare la settimana posizione, e dunque vorrà provare a sferrare l’assalto ad Antropova e compagne, apparse però piuttosto solide nelle ultime uscite.

Chi potrebbe approfittare di un eventuale scivolone delle romane è la UYBA di Cichello, che se vuol tentare di rimettersi in gioco per un posto nella final eight dovrà battere l’Itas Trentino, fanalino di coda, nel posticipo domenicale delle 20,30, trasmesso in diretta su Rai Sport HD. Potendo conoscere tutti i risultati del fine settimana, le bustocche potrebbero anche lanciarsi in qualche calcolo di classifica e vedere come sfruttare la situazione. Il programma di giornata lo chiuderanno Chieri-Cuneo, pronte a sfidare domenica alle 19,30 con diretta su Sky Sport, con la formazione ospite che soltanto con una vittoria (possibilmente piena) riaprirebbero i giochi per avanzare ai quarti di Coppa Italia.