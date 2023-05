Volley femminile, altro successo per la Nazionale di Mazzanti

Un'altra vittoria importante in vista della VNL

24-05-2023 12:55

Nella serata di ieri le azzurre di Davide Mazzanti concedono il bis a Laciano battendo, dopo la Croazia, anche il Canada con il risultato di 3-1 (25-21; 26-28; 25-22; 25-23).

Un’iniezione di fiducia importante targata sorelle Nwakalor (32 punti totali per loro) con cui chiudere il DHL Test Match Tournament 2023 e le due settimane di intenso lavoro svolte a Lanciano in vista della partenza (domenica 28 maggio) alla volta della Turchia dove le ragazze del CT Davide Mazzanti disputeranno, ad Antalya, la prima Pool di Volleyball Nations League.

Soddisfatto coach Mazzanti: “Stesso risultato dell’altro giorno ma ottenuto in maniera diversa le ragazze hanno migliorato ciò che ieri non mi era piaciuto ed approcciato alla partita nella maniera giusta. Ovviamente c’è ancora tanto da fare e migliorare ma oggi mi ritengo più soddisfatto perché ho visto qualcosa di meglio nella nostra ricerca della qualità di gioco. Chiudiamo questo duro periodo di preparazione nel corso del quale ho visto entusiasmo e voglia di mettersi in gioco da parte di tutte. Sono sicuro che se sapremo mantenere questo atteggiamento potremo fare bene a partire dalla prossima settimana quando saremo impegnati in VNL. Adesso arriva il bello”.