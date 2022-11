Volley femminile – Big match Conegliano-Chieri, a Busto arriva Novara

02-11-2022 09:45

Sarà un altro mercoledì di volley quello che andrà in scena e che raccoglierà tutte le sfide della 4ªgiornata a partire dalle ore 20.30.

Partendo da Conegliano ecco i riflettori accesi su quella che si prospetta essere una delle gare più combattute: da un lato le padrone di casa sempre vincenti ma non a punteggio pieno, dall’altro Grobelna & co che al momento non hanno sbagliato nulla e guardano tutti dall’alto.

Anche l’e-work arena di Busto Arsizio ospiterà una gara particolarmente sentita, quella tra le farfalle di coach Musso e la Igor Gorgonzola Novara. La Uyba una settimana fa mise in seria difficoltà Conegliano salvo poi cadere domenica a Perugia, le piemontesi si presentano all’appuntamento dopo l’ottima vittoria su Scandicci.

Trasferta insidiosa per la Vero Volley Milano impegnata contro Bartoncini Infissi Perugia, mentre Scandicci proverà a rialzarsi affrontando Casalmaggiore, in ottimo stato di forma. A Macerata arriva il Bisonte Firenze, punti salvezza preziosi in palio anche nel vis a vis tra Pinerolo e Vallefoglia. La sfida tra Bergamo e Cuneo, invece, si giocherà fra una settimana.