Volley femminile – Conegliano sempre più su, Milano e Chieri tengono il passo

17-11-2022 16:51

È stato un altro mercoledì di volley quello andato in onda nella giornata di ieri e ancora una volta la prima della classe Conegliano si è dimostrata tale. Contro Pinerolo e con Haak ai box per un turno di riposo, la squadra di coach Santarelli si è imposta per 3-0 mantenendosi a +7 sulla prima inseguitrice, Chieri. Le piemontesi sono state brave ad imporsi 3-1 a Busto, contro una formazione che ha dato segnali di risveglio nonostate il periodo difficile.

Combattutto il big match tra Milano e Scandicci, vincono Sylla & co ma lo fanno in rimonta e al tie-break.

Tira un sospiro di sollievo Novara che protrae la sfida con Casalmaggiore al 5° set ma poi riesce a spuntarla anche grazie ai 24 punti di Karakurt.

Sorridono anche Firenze, Cuneo e Bergamo che vincono rispettivamente con Vallefoglia, Macerata e Perugia e lo fanno con un secco 3-0.