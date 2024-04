Volley femminile, Conegliano travolge Novara: Wolosz MVP. Mercoledì per Egonu e Bernardi è l'ultima spiaggia

Dopo il 3-0 di Scandicci su Milano, ecco quello di Conegliano su Novara: netta la superiorità del sestetto di Santarelli, con 18 punti della solita Haak. Il 10 aprile gara-2.

Dopo il 3-0 di Scandicci su Milano, quello di Conegliano su Novara. La Prosecco Doc Imoco continua a fare quello che sta facendo dall’inizio di questa stagione sin qui perfetta: vincere. Solo successi quest’anno per il dream team di Santarelli, l‘ultimo della serie a spese dell’Igor Gorgonzola, il sestetto guidato da Bernardi che mercoledì aveva staccato il visto per le semifinali playoff grazie al successo su Chieri. Wolosz, palleggiatrice polacca, la grande protagonista di gara-1.

Volley A1, semifinale playoff: Conegliano travolge Novara

Non c’è storia al PalaVerde di Villorba. Conegliano parte subito a mille, con la sua regista che distribuisce palloni perfetti per le attaccanti, inventando sempre soluzioni imprevedibili. Il primo set si chiude sul 25-19 per le padrone di casa, il secondo sul 25-12. Nel terzo Novara prova a rimanere aggrappata al punteggio, ma il finale premia ancora una volta Conegliano: 25-20. Miglior realizzatrice la solita Haak (18 punti), seguita da Plummer (14). Tra le fila della Prosecco Doc Imoco, da segnalare anche gli 11 punti di una sempre preziosa Robinson-Cook. Per Novara 13 punti di Caterina Bosetti, ultima a mollare.

Mercoledì gara-2 a Milano e Novara: Paoletta non può fallire

Mercoledì 10 aprile si gioca gara-2 a campi invertiti. Alle 19 si parte con Igor Gorgonzola Novara-Prosecco Doc Imoco Conegliano, alle 20.30 è invece in programma Allianz Vero Volley Milano-Savino Del Bene Scandicci. Sia Novara che Milano possono solo vincere per tenere vive le speranze. Se per Bernardi e le sue ragazze c’è una montagna altissima da scalare, visto il rendimento da rullo compressore di Conegliano, più equilibrato appare il match tra Egonu e Antropova. Proprio Paoletta, che più volte ha tolto le castagne dal fuoco a Milano in questa stagione, è chiamata all’ennesima serata da trascinatrice per portare la serie alla terza e decisiva partita.

Volley femminile, semifinali playoff: gara-1

Savino Del Bene Scandicci-Allianz Vero Volley Milano 3-0, serie 1-0

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara 3-0 serie 1-0

Semifinali playoff A1: il programma di gara-2

Igor Gorgonzola Novara-Prosecco Doc Imoco Conegliano 10/4 ore 19

Allianz Vero Volley Milano-Savino Del Bene Scandicci 10/4 ore 20.30

Gli eventuali incontri di gara-3 sono in programma nel weekend del 13-14 aprile

Volley A1 femminile: playoff, così i quarti

Prosecco Doc Imoco Conegliano-AeroItalia Smi Roma 2-0 nella serie

Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri 2-1 nella serie

Allianz Vero Volley Milano-Wash4green Pinerolo 2-0 nella serie

Savino Del Bene Scandicci-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 2-0 nella serie

A inizio maggio, intanto, Milano e Conegliano si contenderanno la Champions nella Super Finale di Antalya, in Turchia.