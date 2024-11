Volley femminile, dopo il ko di Milano con Conegliano Antropova e Bernardi puntano al secondo posto di Egonu

Nona giornata in Serie A1: dopo il passo falso di Paoletta e compagne contro la capolista, le inseguitrici puntano ad approfittarne. Scandicci e Novara in campo già sabato.

Dopo la sfida dei record, Milano-Conegliano al Forum di Assago, col nuovo primato all-time di presenze al palazzetto per una partita di campionato di volley femminile in Italia, tocca alle altre sei sfide del nono turno di Serie A1 Tigotà. Si parte al sabato coi match che coinvolgono Scandicci e Novara: sia Antropova sia Bernardi possono approfittare del tonfo di Milano con la capolista per avvicinarsi al secondo posto di Egonu e compagne. Al momento entrambe devono recuperare quattro punti, ma hanno giocato due partite in meno.

Milano-Conegliano: mea culpa Danesi, Santarelli gongola

Il giorno dopo, Milano si lecca ancora le ferite. Non c’è stato confronto al Forum: Conegliano ha dominato la supersfida, concedendo appena 53 punti al sestetto di Lavarini. “Loro sono una squadra fortissima, ma noi non abbiamo fatto niente per contrastarli e penso che sia molto anche il nostro demerito”, l’analisi di Anna Danesi. “Abbiamo battuto con poca efficienza, loro hanno ricevuto molto bene e hanno potuto fare quello che volevano in attacco. Noi, al contrario, non siamo riuscite a fare quasi nulla”. Felicità nelle parole del tecnico veneto Daniele Santarelli: “Al Mondiale sarà diverso, con Egonu infermabile e qualche giocatrice di Milano al top, come Orro. Ma abbiamo giocato davvero bene, non come in Supercoppa“.

Serie A1: Scandicci a Roma, Novara riceve Talmassons

Impegni casalinghi per Novara, che riceve la neopromossa Talmassons, e Scandicci, di scena a Roma contro la pericolante Smi: Ishikawa e Antropova mettono nel mirino i tre punti. Domenica tocca alle altre quattro gare, tra cui spicca la sfida-spareggio per il quinto posto tra Chieri e Vallefoglia. Interessante in chiave Coppa Italia il match tra Pinerolo e Bergamo, mentre Busto Arsizio punta ad allungare il suo magic moment a Cuneo. Chiude il quadro la sfida del primetime tra Firenze e Perugia.

Volley A1 femminile: programma 9a giornata

Il quadro completo del nono turno della Serie A1 Tigotà, con date, orari e dirette tv:

Numia Vero Volley Milano-Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3

Igor Gorgonzola Novara-Cda Talmassons (23/11 ore 18, VBTV)

Smi Roma-Savino Del Bene Scandicci (23/11 ore 18, Rai Sport)

Reale Mutua Fenera Chieri-Megabox Ond. Savio Vallefoglia (24/11 ore 16, DAZN)

Wash4green Pinerolo-Bergamo (24/11 ore 17, VBTV)

Honda Olivero Cuneo-Eurotek Uyba Busto Arsizio (24/11 ore 17, VBTV)

Il Bisonte Firenze-Bartoccini-Mc Restauri Perugia (24/11 ore 20.30, Rai Sport)

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano*** 30

Milano*** 22

Scandicci, Novara 18

Chieri* 14

Vallefoglia, Busto Arsizio, Bergamo 12

Pinerolo 10

Firenze** 9

Perugia* 5

Talmassons, Roma, Cuneo** 4

***2 partite in più, *1 partita in più, **1 partita in meno

Volley A1 femminile: il prossimo turno (30 novembre-1 dicembre)

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Il Bisonte Firenze (30/11 ore 20.30)

Savino Del Bene Scandicci-Reale Mutua Fenera Chieri (1/12 ore 16)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Wash4green Pinerolo (1/12 ore 17)

Cda Talmassons-Honda Olivero Cuneo (1/12 ore 17)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Smi Roma (1/12 ore 17)

Bergamo-Numia Vero Volley Milano (1/12 ore 17)

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara (1/12 ore 18)

In Serie A2, nel girone A, sfida d’alta classifica per l’Omag-Mt San Giovanni di Serena Ortolani, di scena a Brescia contro il Valsabbina Millenium. Nel girone B, il marito Davide Mazzanti, tecnico dell’Itas Trentino capolista, impegnato sul campo dell’Hermaea Olbia.