Volley femminile – L’Italia supera l’esame Repubblica Dominicana in VNL

Terzo successo per la squadra di coach Mazzanti che vince al tie-break contro un avversario ostico dando prova di solidità. E intanto la rincorsa continua.

15-06-2023 19:06

Vince ancora l’Italvolley femminile e lo fa con una prova autoritaria contro un avversario di tutto rispetto qual è la Repubblica Dominicana. Le ragazze di coach Mazzanti continuano con il sorriso il loro percorso in Volley Nations League dopo la vittoria di ieri contro la Bulgaria.

La gara odierna ha visto un buon avvio delle azzurre capaci di prendersi il primo set grazie dapprima all’apporto di Danesi e poi con il braccio caldo di Nwakalor. Alla fine è 25-16.

Nel secondo parziale, però, dopo un avvio equilibrato, (11-12), l’Italia spegne la luce e le domenicane non ci pensano due volte ad approfittarne, portandosi dapprima sul 17-12 e poi restituendo il favore con un altre 25-16, è 1-1.

Nemmeno nel terzo parziale la squadra italiana riesce a scuotersi perché se fino all’8-8 il match dimostra ancora una volta equilibrio, quando le caraibiche alzano il ritmo, Sylla & co faticano a starci dietro, di provano fino al 18-15, poi continuano a subire tutti i fondamentali, soprattutto il muro, e pagano dazio 25-21.

Nel quarto set le azzurre devono osare un po’ di più, fino al 22 pari i sestetti rispondono colpo su colpo, poi è Miriam Sylla a prendere per mano le sue compagne, mettere a terra i due palloni decisivi, e rimettere tutto in equilibrio, 25-22 e pareggio.

Nel tie-break da dentro o fuori le azzurre dimostrano di essere dentro, Nwakalor ne ha da vendere e spinge la squadra sul 10-4, Danesi commette due errori e riapre la sfida (12-8) ma è ancora Nwakalor a chiudere la contesa 15-10.

La rincorsa verso uno dei sette posti che vale l’accesso alle final eight continua.