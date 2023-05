Volley femminile – Milano pareggia i conti con Scandicci, si va a gara 3

Dopo la vittoria delle toscane, le milanesi si prendono la rivincita con un probante 3-1 ed allungano la serie: sarà decisivo il prossimo match per decidere chi sfiderà Conegliano in finale scudetto.

01-05-2023 11:49

Scandicci non concede il bis e Milano ne approfitta vincendo 3-1 gara 2 della semifinale scudetto. I parziali raccontano di una gara combattuta (25-21, 23-25, 25-22, 25-21) con Orro che è riuscita a mandare in doppia cifra tutte le compagne: 18 punti per Thompson, seguono Larson con 13 punti, Sylla e Folie con 11 punti e stessa cifra anche per Stysiak. Alle ospiti non è bastata la solita verve di Antropova, che ne ha messi a terra addirittura 26 punti.

Ora l’atto decisivo andrà in scena mercoledì 3 maggio con Scandicci che dalla sua ha anche il fattore campo e con Milano che vuole giocarsi la seconda serie finale consecutiva dopo quella di un anno fa.