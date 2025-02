Volley femminile, penultima giornata: c'è Milano-Scandicci, Egonu e Antropova si giocano il secondo posto

Sprint finale in A1: due turni alla conclusione della regular season, si lotta per la piazza d'onore alle spalle di Conegliano e per evitare la retrocessione: sfida Firenze-Roma.

Ultimi fuochi della regular season nella Serie A1 Tigotà, il massimo campionato di volley femminile. Si gioca in infrasettimanale e poi sabato sera per emettere gli ultimi verdetti del campionato. Conegliano ha ipotecato la prima posizione da tempo, alle sue spalle Milano e Scandicci si giocano la piazza d’onore, che può dare vantaggi in ottica playoff: disputare la bella in casa non sarebbe questione di poco conto sia per la squadra di Lavarini sia per quella di Gaspari. In coda, con Perugia e Cuneo a un passo dalla salvezza, è volata a due tra Roma e Firenze per evitare la retrocessione: già in A2 Talmassons, dopo un solo torneo in massima serie.

Volley, Egonu e Antropova al confronto diretto

Egonu contro Antopova, dunque. Kate ha due punticini di vantaggio in classifica su Paoletta e dunque anche una sconfitta al tie-break, lo stesso risultato dell’ultima semifinale di Coppa Italia, terrebbe avanti Scandicci a un turno dalla conclusione. Spiega coach Gaspari: “In sei giorni dovremo affrontare Milano e Novara, ma la nostra attenzione adesso è tutta rivolta alla partita con Milano. Non dobbiamo guardare alla classifica, dobbiamo pensare a giocare la partita con Milano come abbiamo fatto nella gara d’andata e come abbiamo fatto in Coppa Italia”. Il tecnico di Milano, Lavarini, ricorda: “In questa stagione abbiamo giocato due partite contro Scandicci che sono entrambe finite al tie-break, quindi è abbastanza logico aspettarsi una partita aperta”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Serie A1: Firenze e Roma si giocano la salvezza

L’altro motivo di interesse del campionato è rappresentato dal duello tra Firenze e Roma per evitare il penultimo posto. Due lunghezze di vantaggio per le toscane dopo la vittoria su Talmassons, ma ora c’è la sfida contro Conegliano che non ha mai regalato niente a nessuno: “Affrontiamo la squadra più forte e più in forma del mondo, quindi sarà importante giocare senza pressione, perchè vista l’avversaria, non avremo l’obbligo del risultato”, è il messaggio del tecnico del Bisonte Chiavegatti. Per Roma la sfida in trasferta contro Busto Arsizio. “Vogliamo mantenere la categoria ma dobbiamo essere più determinate. Siamo consapevoli che l’unica strada per raggiungere la salvezza è giocare al massimo”, le parole della palleggiatrice Muzi.

Volley A1 femminile: programma 25a giornata

Il quadro completo del venticinquesimo turno della Serie A1 Tigotà (penultimo di regular season) con date, orari e dirette tv:

Il Bisonte Firenze-Prosecco Doc Imoco Conegliano (25/2 ore 20.30 – Rai Sport e VBTV)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Cda Talmassons (26/2 ore 20 – DAZN e VBTV)

Wash4green Pinerolo-Reale Mutua Fenera Chieri (26/2 ore 20.30 – DAZN e VBTV)

Honda Olivero Cuneo-Bergamo (26/2 ore 20.30 – VBTV)

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Smi Roma (26/2 ore 20.30 – VBTV)

Igor Gorgonzola Novara-Megabox Ond. Savio Vallefoglia (26/2 ore 20.30 – VBTV)

Numia Vero Volley Milano-Savino Del Bene Scandicci (26/2 ore 20.30 – Rai Sport e VBTV)

Volley A1 femminile: la classifica

1. Conegliano 71

2. Scandicci 57

3. Milano 55

4. Novara 51

5. Chieri 43

6. Busto Arsizio 39

7. Bergamo e Vallefoglia 34

9. Pinerolo 27

10. Perugia e Cuneo 22

12. Firenze 19

13. Roma 17

14. Talmassons 13 (già retrocessa in A2)

Volley femminile: l’ultimo turno (1/3 ore 20.30)

Smi Roma-Wash4green Pinerolo

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Bartoccini-Mc Restauri Perugia

Savino Del Bene Scandicci-Igor Gorgonzola Novara

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Honda Olivero Cuneo

Bergamo-Il Bisonte Firenze

Reale Mutua Fenera Chieri-Numia Vero Volley Milano

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Cda Talmassons

In Serie A2 si torna in campo regolarmente nel weekend con le partite della quarta giornata delle poule promozione e salvezza. Sempre in testa l’Omag San Giovanni in Martignano di Serena Ortolani, mentre ha perso quota il Trentino Volley, orfano dell’ex Ct dimissionario Davide Mazzanti.