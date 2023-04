Volley femminile – Scandicci fa sua la Cev Cup, Alba Blaj ko

Bastavano due set alle ragazze di Barbolini che in realtà si prendono il successo pieno (3-0) e conquistano il primo trofeo stagionale ma anche la seconda coppa Europea consecutiva.

12-04-2023 23:07

Festa grande a Scandicci dove il sestetto toscano, proprio come all’andata, mette al tappeto l’Alba Blaj con un secco 3-0 e conquista la Cev Cup 2023.

Trascinate da una Antropova super, 20 punti per lei, ma anche dalla maestria e dall’efficacia di Zhu, la formazione italiana si mette subito avanti fin dalle prime battute dimostrando le sue chiare intenzioni: vincere senza soffrire troppo. Ci riescono perché il primo set dice 25-18, il secondo, quello decisivo, è senza storia, con un 25-12 finale che basta per la grande festa delle padrone di casa. Le titolari restano in campo anche nell’ultimo parziale ed archiviano la pratica 25-11.

Un anno fa il club toscano alzò al cielo la Challenge Cup.