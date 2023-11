Volley femminile, Velasco Ct Italia: "Egonu e Antropova possono giocare assieme, ringrazio la UYBA"

Se il buongiorno si vede dal mattino, Julio Velasco ne avrà di lavoro da fare al timone della nazionale femminile. E magari per prima cosa potrà provare a sistemare il mixer audio delle prossime conferenze stampa: al Centro Federale Pavesi va in scena una presentazione “complicata”, dove si fatica a comprendere bene quel che dice il presidente Giuseppe Manfredi, sebbene poi i concetti più importanti in qualche modo li fa affiorare il tecnico di La Plata. Che torna sulla panchina della nazionale azzurra al femminile 26 anni dopo la prima esperienza, che seguiva le 7 annate alla guida della selezione maschile. Un’era geologica fa, di cui far tesoro ma fino a un certo punto.

In mattinata il comunicato (duro) della UYBA aveva alzato sensibilmente il livello dell’attesa per la prima conferenza stampa del nuovo corso della selezione maggiore al femminile. Alla società bustocca, sia da parte di Manfredi che di Velasco, arrivano subito ringraziamenti, al netto però di una “confessione” che il tecnico si lascia scappare subito in apertura di presentazione:

“ Mi è stato chiesto ieri di dimettermi subito , e così ho fatto. Mi spiace per la UYBA , che non finirò mai di ringraziare per essere stata la società che mi ha affidato un nuovo progetto e soprattutto una panchina, che alla mia età non è una cosa scontata. Ho avuto un gruppo di giocatrici che mi hanno insegnato molto, e al quale spero di aver lasciato in eredità qualcosa di buono. A 72 anni, per combattere la vecchiaia, posso fare soltanto una cosa: accettare nuove sfide. Ed è ciò che ho deciso di fare, accettando la sfida della nazionale”.

C’è un passaggio che più di tutti cattura l’orecchio durante i 45’ di colloquio, che hanno preceduto la firma simbolica del contratto: chi viene in nazionale dovrà mettersi a disposizione in modo “incondizionato” dell’allenatore.

“Tutte le giocatrici sono importanti, nessuna però è indispensabile. È fondamentale che in una squadra ci siano le risorse tecniche migliori , ma a patto che tutte possano mettersi al servizio della squadra. E soprattutto chi viene in azzurro deve dare una disponibilità incondizionata . Se qualcuno non conosce il significato di questo termine, lo cerchi sul dizionario. Arrivare in nazionale è la massima ambizione possibile , per me questo è un punto cardine”.

Il pensiero di Velasco corre già veloce a Parigi, sebbene non manchi una programmazione rivolta già a quello che succederà dopo le olimpiadi.

“Ho voluto accanto a me persone che possano già cominciare a pensare al post olimpiade, mentre io impiegherò tutte le risorse possibili sulla prossima estate. Nel volley, i giochi olimpici rappresentano l’apice per ogni atleta, un po’ come il mondiale di calcio per un calciatore. Pertanto tutte vorranno esserci e tutte cercheranno di farsi trovare pronte. Parigi 2024 è un obiettivo importante, ma bisogna lavorare anche per creare una base solida per l’avvenire.

Proseguiremo nel tracciare una linea rivolta alle giovani atlete, un po’ come fatto nella nazionale maschile, sicuri di avere le carte in regola per dire la nostra. Ma a Parigi sarà durissima riuscire a conquistare una medaglia, sebbene cercheremo di fare del nostro meglio. Non avremo molto tempo a disposizione: una volta uscite dai play-off, le giocatrici avranno una settimana di riposo e poi verranno in nazionale. E se una o due squadre italiane andranno in finale di Champions, allora dovremo cercare di capire meglio come affrontare la cosa, dati i tempi assai ristretti”.