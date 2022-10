31-10-2022 10:41

La terza giornata di Campionato di Serie A1 di volley si chiude con tutti 3-0. Al successo di Novara, rispondono sia Conegliano che Milano, che superano agilmente Vallefoglia e Bergamo. Importantissime prime vittorie per Perugia, che batte Busto Arsizio, Casalmaggiore, che fa sprofondare Cuneo, e Firenze, che nel posticipo ha vita facile contro Pinerolo. Ma questa giornata è soprattutto la giornata di Chieri: le piemontesi non si fanno scalfire da Macerata e volano in solitaria al primo posto, con 9 punti frutto di tre vittorie in altrettante partite. Il prossimo appuntamento, in questo incredibile tour de force, è per mercoledì prossimo, con sei partite praticamente in contemporanea (20.45 Perugia-Milano, 20.30 le altre). Rinvio per Bergamo-Cuneo, che si disputerà mercoledì 9 novembre.

SERIE A1

3° GIORNATA

Sabato 29 ottobre ore 20.30 diretta Rai Sport + HD

Igor Gorgonzola Novara – Savino Del Bene Scandicci 3-0 (25-17 25-19 25-18)

Domenica 30 ottobre ore 17.00

Vero Volley Milano – Volley Bergamo 1991 3-0 (25-22, 25-22, 25-21)

Reale Mutua Fenera Chieri – Cbf Balducci Hr Macerata 3-0 (25-15, 25-16, 25-17)

Cuneo Granda S.Bernardo – TrasportiPesanti Casalmaggiore 0-3 (17-25, 20-25, 21-25)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3 (13-25, 18-25, 25-27)

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – E-Work Busto Arsizio 3-0 (25-21, 25-21, 25-17)

Domenica 30 ottobre ore 19.30 diretta Sky Sport Arena

Il Bisonte Firenze – Wash4Green Pinerolo 3-0 (25-21, 25-21, 25-17)