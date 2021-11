Volley, gli anticipi della decima giornata: in campo Trento

18-11-2021 12:12

La partecipazione al Mondiale per Club, in primis di Trento e poi della Lube ha imposto variazioni alla 10a giornata di andata della SuperLega.

La Cucine Lube Civitanova torna in campo con la neopromossa Gioiella Prisma Taranto, che nel weekend ha vinto da 3-0 in casa con Padova. I marchigiani occupano la testa della classifica con Trento grazie ai 16 punti incamerati in 7 gare, mentre i pugliesi, con 6 match disputati, gravitano a metà classifica a quota 7 con la Kioene.

Sfida delicata alla BLM Group Arena. L’Itas Trentino ha ripreso il ritmo ma nell’anticipo della 10a giornata deve affrontare la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Gli emiliani sono tornati a sorridere sul proprio campo in virtù del 3-1 inflitto alla Top Volley dopo il passaggio a vuoto nella trasferta in Brianza. La partita di giovedì può dire tanto in chiave classifica.

