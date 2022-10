Volley, il 31 ottobre via alla Final Four di Supercoppa in Sardegna

18-10-2022 16:59

È stata presentata oggi, martedì 18 ottobre, la Final Four Del Monte Supercoppa 2022, in programma lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre. L’evento sarà organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A insieme al Comitato Regionale FIPAV Sardegna, alla Regione Sardegna e al Comune di Cagliari.

A parlarne il numero uno della Lega, Massimo Righi: “Ci chiedono spesso perché stiamo organizzando la Supercoppa a Cagliari. Riteniamo che in Sardegna ci sia un popolo di appassionati di pallavolo enorme che raramente ha la fortuna di assistere al volley di altissimo livello. Ho vissuto qui la Supercoppa del 2011, edizione di grande successo, e i Mondiali Under21 dell’anno scorso. Certo, non saranno presenti 5000 persone, ma speriamo che possa essere un piccolo seme piantato in una terra come questa. Non scordiamoci che siamo Campioni del Mondo, otto di questi saranno in campo in questa due giorni. I nostri eventi per Club probabilmente sono quelli col livello tecnico più alto del mondo, anche al di fuori dell’Italia hanno una portata gigantesca, e la Finale 3° Posto sarà una ulteriore chicca in più per gli spettatori che potranno assistervi al palazzetto dal vivo, non avendo per ora tante occasioni di vedere gare di altissimo livello”