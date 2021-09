Volley, il ritorno di Bruno a Modena: "Emozionante"

Bruno è tornato a casa. il pallegiatore brasiliano da questa stagione torna infatti a vestire la maglia dei giallo blù.

Presentato questa mattina l’alzatore che a Modena è sempre stato legato: “Queste le parole di Bruno Mossa De Rezende: “Essere qui è un’emozione difficile da spiegare, come il primo giorno di scuola: non c’era posto migliore per iniziare una nuova sfida. So di difendere i colori di una città che respira pallavolo, questa squadra ha il giusto mix tra esperienza e voglia di vincere per essere all’altezza delle aspettative”

E sulla delusione olimpica del Brasile: “Una delusione grande, sento che ho le motivazioni giuste per rifarmi qui a Modena. Earvin mi chiamava tutti i giorni chiedendomi di “tornare a casa”, Leal aveva tanta curiosità di vivere Modena dopo che gliene avevo parlato a lungo, Nimir sta diventando un top player: sarà una squadra di amici, con un grande allenatore che è stato una leggenda del volley. Leal – Ngapeth insieme? Forse la coppia di schiacciatori meglio assortita che ci sia: da un lato tecnica incredibile, dall’altro la forza, entrambi con una personalità e un carattere vincente sconfinati”.

OMNISPORT | 17-09-2021 15:06