Volley, in Superlega è serrata la lotta per la salvezza

Nona giornata di ritorno

18-02-2023 12:21

Turno cruciale in SuperLega Credem Banca. La 9a giornata di ritorno della Regular Season rappresenta la curva a gomito prima del lungo rettilineo finale, sia per la lotta al quarto posto sia per la corsa salvezza, sia nella parte bassa che in quella alta del tabellone. Il torneo osserverà poi una sosta in occasione della Final Four di Del Monte Coppa Italia, in programma il 25 e 26 febbraio.

Sabato 18 febbraio 2023, ore 18.00

Gioiella Prisma Taranto – Emma Villas Aubay Siena

Domenica 19 febbraio 2023, ore 15.30

Sir Safety Susa Perugia – Top Volley Cisterna

Domenica 19 febbraio 2023, ore 18.00

Vero Volley Monza – Pallavolo Padova

Cucine Lube Civitanova – Gas Sales Bluenergy Piacenza

WithU Verona – Valsa Group Modena

Domenica 19 febbraio 2023, ore 20.30

Allianz Milano – Itas Trentino