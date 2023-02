Volley, in Superlega si recupera Siena - Civitanova

Recupero dell'ottava di ritorno

25-02-2023 14:47

Nel fine settimana della Coppa Italia, in Superlega si gioca anche il recupero dell’8° turno di ritorno della Regular Season tra Emma Villas Aubay Siena e Cucine Lube Civitanova. La sfida è in programma alle ore 20.00 di questa sera, sabato 25 febbraio al PalaEstra di Siena.

La sfida tra il sestetto toscano e i Campioni d’Italia ha assunto ancora più importanza dopo l’ultimo turno. La formazione di casa, infatti, è caduta al tie break dopo una lotta serrata al PalaMazzola di Taranto nello scontro salvezza con la Gioiella Prisma, che ora ha un punto di vantaggio sui senesi, scesi di nuovo nell’ultima piazza. Gli ospiti, invece, nello scontro diretto per il quarto posto tra le mura amiche con Piacenza, si sono imposti al fotofinish, dopo aver rimontato due set con carattere, e ora vantano una lunghezza di vantaggio sia sugli emiliani che su Verona. I tre punti sarebbero vitali sia per il team di Omar Fabian Pelillo, intenzionato a lasciare la coda della classifica, sia per la squadra di Gianlorenzo Blengini, che vuole presentarsi ai Play Off da testa di serie e potrebbe mettere un cuscinetto di quattro lunghezze sulle prime inseguitrici.