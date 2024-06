Volley, Italia-Olanda 3-0: Azzurri primi in classifica in Nations League, Romanò e Michieletto determinanti

Sette vittorie in otto gare per l'Italia, che chiude la seconda settimana di Ottawa col rotondo successo su Nimir e compagni: a fine gara Michieletto guarda già a Parigi.

Si chiude con una vittoria, la settima in otto gare, la seconda settimana di Volleyball Nations League dell’Italia di De Giorgi. La qualificazione olimpica ormai è in cassaforte, anche se per l’aritmetica si dovrà comunque attendere l’ultimo ciclo di incontri. La missione, in ogni caso, è compiuta. Il 3-0 sull’Olanda, infatti, vale il primo posto solitario nella classifica della VNL e frutta pure 3,09 punti nella corsa verso Parigi. Dove Michieletto e compagni potrebbero partire da testa di serie, a patto di mantenere l’eccezionale media di risultati delle prime due tranche del torneo

Volleyball Nations League, l’Italia regola l’Olanda

Praticamente mai in discussione il successo azzurro a Ottawa, in Canada. Italia in campo con Giannelli in palleggio, Romanò opposto, Russo e Galassi centrali, Michieletto e Lavia schiacciatori, Balaso libero. Nel primo set non c’è storia, con Michieletto a dettar legge in banda e con un rigenerato Romanò a mettere a terra palloni su palloni. Dopo il 25-18 della prima frazione, gli Azzurri concedono il bis nella seconda: 25-15. Appena più combattuto il terzo parziale, con l’Olanda del coach italiano Piazza e dello spauracchio Nimir che ci crede fino alla fine, nonostante l’Italia scappi via sul 23-16. Finisce 25-21 e per De Giorgi è un altro trionfo. Romanò con 18 punti il top scorer di giornata. Alle sue spalle il “solito” Michieletto con 16.

Volley, Michieletto: “Vogliamo arrivare al top per le Olimpiadi”

A fine gara significative le parole di Alessandro Michieletto: “L’Olanda non è un avversario facile, ha giocatori come Nimir in grado di metterci in difficoltà. Siamo stati bravi a partire con una buona mentalità, un buon gioco. Volevamo chiudere in tre set per concludere al meglio questa settimana e ci siamo riusciti. Dopo sette vittorie è calata la pressione su di noi? Non direi, se vogliamo arrivare al meglio alle Olimpiadi dobbiamo giocare al massimo ogni match e in questa seconda settimana lo abbiamo fatto. Se ci sarò tra i convocati nella Week 3? Bisogna chiedere a De Giorgi. Adesso pensiamo solo a tornare in Italia dopo 25 giorni, baci alla famiglia e alla mia ragazza”.

Volleyball Nations League, i prossimi impegni dell’Italia

Ultimi quattro match per gli Azzurri a Lubiana, in Slovenia, tra il 19 e il 23 giugno. Si parte dal confronto coi campioni d’Europa della Polonia, quindi le successive sfide con Bulgaria, Slovenia e Turchia. Ecco il calendario e gli orari.

Week 3, a Lubiana