Volley, Juantorena: "Superlega? La favorita è Perugia"

01-10-2022 10:29

Osmany Juantorena, giocatore simbolo della Lube quest’anno non giocherà in Superleggera. In carriera, con Trento e poi con Civitanova ha vinto 6 scudetti, 6 Coppa Italia, 1 Supercoppa, 5 Mondiali per Club e 3 Champions League. Ora, il 37enne però, non disputerà la superlega ma giocherà in Cina.

Ne ha parlato in un’intervista a Gazzetta Dello Sport: “Sono curioso di conoscere la cultura cinese e capire il livello del campionato. So quello che lascio, non so quello che trovo”.

E su cosa gli mancherà della Superlega: “Tutto. Il livello del campionato, le vittorie. Ma credo che fosse il momento giusto per cambiare. Forse mi pentirò ma voglio provare”.

Poi parla della vittoria dell’Italia al Mondiale: “È stato esaltante. Gli azzurri non erano favoriti perché squadre come Polonia e Francia sulla carta partivano davanti. Non mi aspettavo il podio e invece è arrivato l’oro. Complimenti a tutti”.

Infine su chi possa essere la favorita per la corsa scudetto, spiega: “Perugia parte davanti a tutte. Tanto talento e una panchina lunghissima. Subito dietro metto Piacenza. A seguire un gruppetto con Trento, Civitanova, Modena e Milano. Ma gli umbri sono veramente forti. Verona può essere una squadra fastidiosa. Poi c’è Stoytchev che allena. L’ho avuto a Trento e non sembra cambiato. È tosto, duro, è in grado di far crescere molto i giovani come ha fatto con me”.