Volley, la Lube conquista i quarti di Coppa Italia

06-12-2022 08:18

Vittoria chiave in trasferta per la Cucine Lube Civitanova nel posticipo della decima giornata di SuperLega Credem Banca contro l’Allianz Milano. All’avvio le squadre sono appaiate in classifica, entrambe con quattordici punti, nel gruppo che include WithU Verona, Gas Sales Bluenergy Piacenza in soli 3 punti. I Campioni d’Italia sfoderano un’altra ottima prestazione di squadra facendo risultare decisivo ancora una volta il collettivo e la forza del gruppo in cui, a seconda delle situazioni e grazie alla lettura del proprio tecnico, tutti i giocatori riescono a dare il proprio contributo nei momenti cardine. Se il top scorer di Milano è l’ex biancorosso Vitelli con 18 sigilli, il man of the match in grado di riportare serenità in un momento difficile è Bottolo.

Quest’ultimo ha detto: “Abbiamo vinto una partita tosta, sia perché Milano man a mano è riuscita ad alzare il livello di gioco, sia perché noi siamo arrivati a questo appuntamento reduci da una serie di sfide ravvicinate, impegnative e importanti. Ancora una volta è arrivata una vittoria figlia di tutta la squadra, voluta e ottenuta con il contributo dei 14 giocatori della rosa. Siamo nuovamente riusciti a invertire la rotta a match in corso, quando si stava facendo dura per noi. Ce ne torniamo dunque a casa con tre punti pesanti per la classifica, ma l’imperativo dev’essere di affrontare una gara alla volta e sempre al massimo, concentrandoci sull’avversario di turno e senza guardare ad altro”.

Allianz Milano – Cucine Lube Civitanova 1-3 (21-25, 25-22, 22-25, 21-25)

Classifica SuperLega Credem Banca

Sir Safety Susa Perugia 33, Valsa Group Modena 20, Itas Trentino 19, WithU Verona 17, Cucine Lube Civitanova 17, Gas Sales Bluenergy Piacenza 16, Allianz Milano 14, Top Volley Cisterna 14, Vero Volley Monza 12, Gioiella Prisma Taranto 9, Pallavolo Padova 6, Emma Villas Aubay Siena 3.