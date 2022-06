Volley, l'Italia di De Giorgi in campo contro il Canada

11-06-2022 16:17

Torna oggi, alle 19,00 locali (nella notte italiana, all’1.00), in campo la Nazionale di volley maschile di Fefè De Giorgi. Gli azzurri sfideranno i padroni di casa del Canada mentre domani per l’ultima sfida della week 1,affronteranno l’Argentina alle 14.00 locali (le 20.00 in Italia).

Per quanto riguarda le condizioni dell’infortunato Scanferla, si legge da comunicato: “Ha effettuato risonanza magnetica che ha confermato un trauma distorsivo della caviglia sinistra di 1/2 grado con lesione legamentosa del compartimento laterale. Il giocatore ha già iniziato le terapie del caso e il percorso riabilitativo con lo staff sanitario della squadra nazionale”.

Pool 2 Ottawa (Canada)

Bulgaria – Serbia 1-3 (25-19, 19-25, 22-25, 20-25)

Canada – Germania 0-3 (19-25, 20-25, 28-30)

Polonia – Argentina 3-0 (25-21, 25-22, 25-23)

Francia – Italia 3-0 (25-22, 26-24, 25-19)

Germania – Argentina 1-3 (25-18, 22-25, 17-25, 20-25)

Serbia – Francia 1-3 (25-21, 22-25, 23-25, 23-25)

Italia – Polonia 3-1 (21-25, 25-23, 25-20, 25-20)

Serbia – Argentina 3-2 (25-16, 25-18, 17-25, 12-25, 15-6)

Bulgaria – Germania 2-3 (20-25, 25-22, 16-25, 25-20, 10-15)

Francia – Canada 3-0 (25-16, 25-23, 25-21)

sabato 11 giugno 2022

ore 19.00 Germania – Serbia

ore 22.00 Bulgaria – Polonia

domenica 12 giugno 2022

ore 01.00 Canada – Italia

ore 17.00 Francia – Polonia

ore 20.00 Argentina – Italia

ore 23.00 Bulgaria – Canada