Volley, l'Italia supera in tre set il Kenya

29-09-2022 19:41

Nonostante un calo di concentrazione nel secondo set, in cui il Kenya ha tenuto il punteggio in discussione fino al 23 pari, Davide Mazzanti riesce nell’intento di tenere a riposo qualche titolare (Danesi, Egonu e Bosetti non si muovono dalla panchina) e di mettere punti in cascina per il secondo girone, cui le Azzurre erano ormai qualificate dopo i successi su Camerun , Porto Rico e Belgio .

Spiccano a referto i 12 punti di Nwakalor , gli 11 di Pietrini e i 9 di Chirichella, mentre tra le africane sono ben 17 i punti dell’opposto Kiprono .

L’ Italia tornerà in campo domenica (ore 16) contro l’ Olanda , prima di incrociare le qualificate del Girone D , con ogni probabilità Brasile, Cina, Argentina e Giappone, per volare ai quarti di finale della manifestazione che si chiuderà il 15 ottobre.