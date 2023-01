Volley, lo Scudetto in Cina sfugge agli Azzurri

05-01-2023 21:04

Non riesce agli Azzurri Giulio Gabbi e Ousmany Juantorena l’impresa in Asia: il titolo cinese va al Pechino, che regola anche in gara-2 lo Shanghai con un netto 3-0 (25-12, 25-18, 25-21).

I protagonisti della sfida sono stati in particolare gli statunitensi Thomas Jaeschke (16 punti) e Max Holt (15 punti) e l’attaccante cubano Hernandez Cardonell (15 punti): se Juantorena, con 2 punti a referto (e il 29% in attacco), è stato opaco, Giulio Sabbi si è messo in luce alla pari del polacco Bednord, atuore di 10 punti.

Gli stranieri che militano in Cina hanno così modo di rinforzare compagini europee nella volata di fine stagione, non è escluso che l’ex Taranto e l’ex Civitanova possano così tornare a calcare il parquet della SupeLega.