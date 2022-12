Volley m., vincono tutte le "big"

19-12-2022 08:32

È iniziato il girone di ritorno in Superlega anche se manca ancora un recupero dell’andata tra Civitanova e Siena in programma il 21 dicembre. Un match che andrà anche a delineare la griglia dei quarti di Coppa Italia, in programma il 28 e 29 dicembre.

Tutte le “big” non tradiscono: vincono Perugia, ancora imbattuta, Trento, Civitanova che infila la sesta vittoria e Modena. Successo anche per Piacenza e per Cisterna che supera una spenta Milano.

Risultati 1a Giornata di Ritorno SuperLega Credem Banca:

Vero Volley Monza – Sir Safety Susa Perugia 0-3 (19-25, 22-25, 20-25)

Emma Villas Aubay Siena – Itas Trentino 0-3 (18-25, 13-25, 17-25)

Cucine Lube Civitanova – Gioiella Prisma Taranto 3-0 (25-20, 25-22, 35-33)

Valsa Group Modena – Pallavolo Padova 3-0 (25-23, 25-20, 25-23)

Giocate sabato

Top Volley Cisterna – Allianz Milano 3-1 (25-21, 20-25, 25-23, 25-20)

WithU Verona – Gas Sales Bluenergy Piacenza 1-3 (21-25, 25-23, 23-25, 23-25)