Volley maschile – Milano non si ferma più, Piacenza batte un colpo

Continuano senza sosta i playoff scudetto di Superlega: in gara 3 la Powervolley abbatte Civitanova e si porta sul 2-1, non riesce invece a chiudere i conti Trento.

19-04-2023 22:53

E anche gara 3 va in archivio non senza emozioni e risultati a sorpresa.

Partendo dalla sfida di scena a Civitanova, Il sogno di Milano continua perché ora la serie dice 2-1 per i lombardi. Arrivata ai playoff da ottava, si è prima sbarazzata di Perugia, imbattuta nel corso della regular season, e ora sta facendo la voce grossa anche con i campioni d’Italia in carica. Questa terza partita finisce 3-0 (25-23, 25-18, 26-24), un ultimo sforzo e sarà finalissima per i ragazzi di coach Piazza.

L’altro campo caldo era quello di Trento dove i padroni di casa hanno ospitato Piacenza. Michieletto & co non sono riusciti a chiudere la serie, i lupi ne hanno approfittato rifilando un secco 3-0 (25-23, 25-22, 25-20) ed accorciando le distanze sul conto complessivo dei match disputati (2-1). Il destino di queste 4 compagini verrà deciso in gara 4.