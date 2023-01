Volley maschile – Sale l’attesa per Milano-Perugia, super anche Trento-Monza

Tutto pronto per la 17ª giornata di Superlega dove non mancheranno spettacolo ed emozioni: al Forum di Assago sbarca il volley, tante le partite da tenere d’occhio in questo turno.

28-01-2023 10:52

Dopo tanto vociferare il grande volley approda al Forum di Assago e lo fa con un super big match qual è Allianz Milano – Sir Safety Perugia. La squadra umbra si presenta all’appuntamento dopo 28 successi di fila, un record che in tanti hanno provato ad interrompere senza riuscirci. Ci proverà Milano che per una volta abbandona il Pala Lido e si concede la cornice delle grandi occasioni.

Regalerà scintille anche la super sfida Trento – Monza. La squadra di Lorenzetti è reduce dal successo in rimonta in Champions League ai danni dello Zaksa, Monza, invece, è una delle formazioni più in forma del momento, capace di collezionare quattro successi consecutivi.

Trasferte insidiose per Civitanova, che fa visita a Verona, e per Modena, che invece dovrà vedersela con il Cisterna.

Il quadro lo completano Piacenza – Taranto e Siena – Padova, pronte a giocarsela con il coltello tra i denti viste le posizioni in classifica non troppo felici.

A partire da sabato 28 gennaio saranno due giorni di fuoco.