Volley, Mazzanti confermato alla guida tecnica della Nazionale

L’Italvolley femminile, riparte, anche dopo Tokyo 2020, da Davide Mazzanti.

A differenza di quanto accaduto al collega Gianlorenzo Blengini, sostituito da Ferdinando De Giorgi, al femminile è arrivata la conferma del C.T che guiderà Paola Egonu e compagne anche in vsita del prossimo cilco olimpico e di Parigi 2024.

Queste le sue parole: “Oggi per me per me è il giorno del grazie. Sono in Fipav dal 2006 e mi porto dietro tutto di questi anni. il grazie più bello è stato quello di essermi guadagnato la riconferma. Non mi sono mai sentito così apprezzato come in questo momento. E questo mi rende molto orgoglioso”.

OMNISPORT | 22-06-2021 14:26