Volley, Mazzanti: "Questa squadra deve essere creativa perché ha talento"

29-09-2022 20:59

Il successo contro il Kenya, superato in tre set dalle Azzurre, regala al CT Mazzanti un sorriso: “Sorrisi ne abbiamo fatti quattro, ci manca il quinto” commenta ai microfoni di Sky Sport “Ma è il quinto che ci metterebbe in temperatura per la seconda fase”.

E contro l’Olanda domenica rientreranno le titolari che hanno goduto di un po’ di riposo oggi, ossia Egonu, Bosetti e Danesi : “Volevo trovare delle intese con Chirichella, Pietrini e Sylla. In fase di contrattacco c’è da migliorare, mentre in cambio palla ho visto ciò che aspettavo”. Le esordienti hanno nel complesso svolto bene il compito assegnato, che si identifica con la classica rottura del ghiaccio: “Bonifacio ha fatto molto bene e così Fersino, che quando è chiamata in causa non fa rimpiangere la De Gennaro. Invece Nwakalor è migliorata col passare delle giocate, dopo qualche momento difficile a livello tecnico sull’ultimo passo”.

Il monito alle sue ragazze si intreccia al progetto avviato nel 2017: “Siamo una squadra che ha talento e dobbiamo essere creative: se una giocatrice ha coraggio, le altre sono propense all’emulazione”.

Che la manifestazione iridata sia un cammino dispendioso lo conferma infine capitan Sylla: “Ogni tanto hanno sfoderato colpi imprevedibili e questo ci ha disorientato. Non è facile mantenere sempre un livello alto di concentrazione, ma gara dopo gara deve crescere la nostra voglia di andare in fondo”.