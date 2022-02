Volley, mercoledì di recuperi in Superlega: i risultati

09-02-2022 22:06

Recuperi infrasettimanali per la Superlega: incontri validi per prima, terza e sesta giornata.

Mentre la Lube ha vinto, oggi, il match di CEV Champions League, per 3 a 1 contro il Novosibirk le altre italiane hanno recuperato varie partite rimandate causa covid.

Alle 19.30, derby del sud tra i padroni di casa della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e la Gioiella Prisma Taranto, che recuperano il 1° turno di ritorno. A vincere è la Tonno Callipo che si impone per 3 set a 1.

Alle 20.30 c’erano in palio punti importanti nel recupero della 3a di ritorno al Pala De André tra la Consar RCM Ravenna e la Kioene Padova. Il team romagnolo che finora ha raccolto 2 punti costringe i veneti al quartro set: alla fine i ragazzi di Cuttini hanno la meglio e chiudono sul 3 a 1.

Sempre alla 20.30, ma per la sesta giornata di ritorno il match la Top Volley Cisterna e la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Gli emiliani non riescono a trovare la quadra e si arrendono per 3 a 0 ai laziali.

Intanto, in Europa la Vero Volley Monza batte il CDV Guaguas Las Palmas per 3-1 e vola in semifinale di Coppa Cev.

