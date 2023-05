Volley, Modena prende forma: arriva Davyskiba

Il giocatore arriva da Monza

15-05-2023 13:52

Vlad Davyskiba farà parte del reparto schiacciatori di Modena Volley per la stagione 2023/2024.

Il martello bielorusso, classe 2001, approda in gialloblù dopo tre stagioni nella Vero Volley Monza in cui ha messo in mostra tutto il suo talento vincendo anche una storica Coppa CEV. Tra i migliori posti 4 della stagione appena conclusa, Davyskiba ha iniziato la sua carriera nella squadra bielorussa dello Stroitel Minsk, per arrivare poi in Italia nel 2020.

A dare l’annuncio, con queste parole il club.